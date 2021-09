Xbox Cloud Gaming con gravi problemi di connessione nelle scorse ore. Ecco la situazione

Xbox Cloud Gaming ha riscontrato alcuni problemi tecnici nelle scorse ore.

In particolare, dalle 19:30 di ieri, 31 agosto, Xbox Cloud Gaming offriva un servizio "limitato", stando alla pagina di supporto di Xbox.

Subito dopo le segnalazioni, l'account Twitter ufficiale di Xbox ha confermato i problemi con i servizi cloud e ha promesso una risoluzione dei malfunzionamenti nel più breve tempo possibile.

Fortunatamente, Microsoft ha riportato la situazione alla normalità e, come potete vedere sulla pagina di supporto, tutti i servizi sono operativi, compreso il cloud gaming.

"I nostri team hanno segnalato problemi con Cloud Gaming che dovrebbero essere risolti. Apprezziamo le vostre segnalazioni, come sempre siamo qui e in ascolto", ha detto su Twitter l'account di supporto.

Our teams have reported issues with Cloud Gaming should now be resolved. We appreciate your reports, as always we are here and listening. https://t.co/LtbVUziUwc — Xbox Support (@XboxSupport) September 1, 2021

Nella notte, anche PlayStation Network ha riscontrato problemi che sono stati risolti da Sony.

Fonte: Xbox.