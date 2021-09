Xbox Game Pass sta per dire addio a Red Dead Online

Xbox Game Pass riceve regolarmente nuovi giochi, con Microsoft che garantisce che ci siano sempre oltre 100 titoli tra cui scegliere per gli abbonati. Tuttavia, anche Game Pass perde continuamente titoli, con una manciata di giochi in genere rimossi dal servizio un paio di volte al mese.

Xbox Game Pass presto perderà cinque giochi in totale, quattro dei quali sono stati rimossi ieri, 31 agosto, e l'altro probabilmente verrà rimosso a settembre.

Dopo il 31 agosto, gli abbonati a Xbox Game Pass non avranno più accesso a Blair Witch, Double Kick Heroes, NBA 2K21 o Stranger Things 3: The Game.

Il quinto gioco in uscita da Xbox Game Pass è nientemeno che Red Dead Online.

Red Dead Online è il componente multiplayer online di Red Dead Redemption 2, che consente ai giocatori di esplorare l'enorme mondo aperto del gioco con gli amici, completando missioni e partecipando a varie attività. Una data specifica per la rimozione di Red Dead Online da Xbox Game Pass non è stata annunciata al momento.

Microsoft in genere rimuove i titoli alla fine e alla metà di ogni mese. Ciò significa che è possibile che Red Dead Online non venga rimosso da Xbox Game Pass fino al 15 o 16 settembre, ma è anche possibile che il gioco venga eliminato anche prima. Dopotutto, Microsoft ha infranto i suoi schemi con i titoli Rockstar Games in passato, rimuovendo Grand Theft Auto 5 da Game Pass l'8 agosto invece di aspettare fino al 15 o 16 agosto come farebbe normalmente.

Sebbene ci siano cinque giochi che lasceranno Xbox Game Pass nel prossimo futuro, ci sono anche molti altri titoli in arrivo nel servizio a settembre. La maggior parte di essi non è stata ancora annunciata, ma un paio dei giochi di alto profilo in arrivo su Xbox Game Pass a settembre includono il gioco d'azione stealth Aragami 2 e l'innovativo sparatutto in prima persona a turni Lemnis Gate.

Fonte: Gamerant.