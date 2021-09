Xbox Series X customizzata Shang-Chi: ecco come potreste vincerla

Microsoft e Marvel hanno stretto un accordo, e il primo risultato è un pacchetto niente male, costituito da Xbox Series X e controller personalizzato di Shang-Chi e La leggenda dei Dieci Anelli (uscita 3 settembre). Potrebbe essere l'inizio di una nuova serie di console dedicate, ma intanto possiamo goderci la questa prima idea.

La console è anche accompagnata da un action figures di Shang-Chi e un abbonamento Game Pass da 12 mesi, il tutto racchiuso in un cofanetto dedicato dall'aria molto preziosa. Ma perché tutto questo? La risposta è un concorso, dove è possibile vincere questa console unica nel suo genere.

Per avere la possibilità di vincere il premio, bisogna seguire Xbox su Twitter e ritwittare il tweet dedicato alla lotteria. Avete tempo fino al 19 settembre alle 05:00 ora italiana per farlo. Al termine, Microsoft selezionerà casualmente un vincitore. Buona fortuna!

The Xbox + Marvel Hero collab you've been waiting for.



Follow and retweet with #XboxShangChisweepstakes for a chance to win a custom Xbox Series X and controller inspired by @ShangChi and the Legend of Ten Rings.



Ends on 9/18/21 at 8pm PT: https://t.co/CgVPWB4jtM pic.twitter.com/3Y50tf4X1h — Xbox (@Xbox) September 1, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Fonte: Gamespot