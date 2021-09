Xenoblade Chronicles 3 verrà mostrato durante un Nintendo Direct a settembre?

Da qualche settimana si vocifera di un annuncio per Xenoblade Chronicles 3: queste voci sono aumentate rapidamente e molti hanno iniziato a dare per scontato che i primi dettagli verranno condivisi molto tempo. Da qualche giorno poi, sono tante le voci secondo cui ci sarà un Nintendo Direct durante il mese di settembre e di conseguenza, le due cose combacerebbero.

Ebbene, la cosa non è finita lì. Se prima c'erano motivi per pensare che ci fosse un Nintendo Direct a settembre, la verità è che quei motivi sono rimasti solo in un paio di leaker. E ora non abbiamo nemmeno nulla di ufficiale, ma la community ha notato un indizio che potrebbe essere la chiave. Il dettaglio proviene dal sito di Monolithsoft, lo studio dietro Xenoblade Chronicles.

A quanto pare, è stato annunciato che il sito web dello studio sarà in manutenzione per un'ora e mezza il 7 settembre. L'utente che lo ha condiviso su Reddit assicura che questo è particolarmente interessante dal momento che quasi mai prima d'ora il web è stato lasciato in manutenzione per essere aggiornato, quindi pensa che potrebbe essere a causa di Xenoblade Chronicles 3 e del suo annuncio nello stesso Nintendo Direct che, sempre secondo le voci, si svolgerà il 7 settembre.

Ovviamente per adesso si tratta solo di un rumor, pertanto prendete questa notizia con le dovute precauzioni. Non ci resta che attendere notizie da Nintendo stessa.

Fonte: Reddit