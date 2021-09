Call of Duty Warzone e Black Ops Cold War potrebbero accogliere...Judge Dredd

Judge Dredd potrebbe tornare nei videogiochi, questa volta attraverso il popolare franchise di sparatutto in prima persona di Call of Duty.

Dredd, le cui iterazioni più popolari sono ricordate in due film con Sylvester Stallone e Karl Urban nei panni del personaggio, è rimasto un eroe di culto sin dalla sua prima pubblicazione a fumetti nel 1977. Non ci sono molti dettagli riguardo alla potenziale uscita di questo nuovo Operatore, con solo un breve e criptico teaser sull'account Twitter ufficiale di Call of Duty che mostra scorci della sua uniforme.

Dredd, un ufficiale delle forze dell'ordine che ha il compito di dispensare giustizia nella distopica Mega-City One, è arrivato per la prima volta nella sfera dei videogiochi nel 1986 con Judge Dredd, un gioco sparatutto platform che è stato rilasciato su Commodore 64. L'ultima volta che abbiamo visto Dredd è stato in Judge Dredd vs Zombies, un titolo del 2012 di Rebellion Games per mobile e Windows 8.

Il tweet implica che Dredd, come Rambo e John McClane prima di lui, sarà giocabile in Warzone e Black Ops Cold War, con maggiori dettagli in arrivo.

A new order is about to rise in Verdansk... #Warzone #BlackOpsColdWar pic.twitter.com/BlT3Q1f3aF — Call of Duty (@CallofDuty) September 1, 2021

Anche se Call of Duty: Vanguard arriverà quest'anno, ci sono dubbi sul fatto che il personaggio sarà presente sui campi di battaglia della Seconda Guerra Mondiale.

Fonte: Gamepur.