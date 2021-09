Cyberpunk 2077 e oltre! CD Projekt ha 150 sviluppatori al lavoro sulle espansioni e 70 su giochi non ancora annunciati

CD Projekt ha annunciato i suoi risultati finanziari per la prima metà del 2021 e ha fornito maggiori informazioni durante la conference call.

Come potete vedere dalle tabelle più in basso, le entrate sono cresciute del 29% su base annua. D'altra parte, l'utile netto è diminuito del 28% su base annua, principalmente a causa dei costi per continuare ad aggiornare Cyberpunk 2077.

Durante la conference call, abbiamo appreso dal CEO Adam Kiciński che il lavoro su Cyberpunk 2077 (che ha recentemente ricevuto l'aggiornamento 1.3) continuerà il più a lungo possibile per fornire ciò che è stato promesso ai giocatori e per riconquistare la loro fiducia.

Lo studio è pienamente impegnato a garantire che Cyberpunk 2077 sia all'altezza del suo pieno potenziale e diventi un successo a lungo termine.

Al momento, circa 150 sviluppatori sono impegnati a lavorare alla prima espansione del gioco (che sarà il prossimo contenuto di livello AAA dello sviluppatore), mentre quasi 70 stanno lavorando ad altri progetti. Potete vedere come è cambiata la distribuzione della forza lavoro dello studio negli ultimi sei mesi.

La categoria "altri progetti" include giochi AAA non ancora annunciati

Gli aggiornamenti next-gen di Cyberpunk 2077 e The Witcher 3 sono previsti per la "fine del 2021" ma date le naturali incertezze del processo di sviluppo, non si può escludere la possibilità di modifiche a tale programma.

