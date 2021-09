Death Stranding aveva molte più collaborazioni ma Kojima ne ha cancellate diverse prima del lancio

Hideo Kojima in questi giorni compare sempre più spesso su Twitter per condividere qualche aneddoto interessante, sia sulla propria vita che sull'ultima sua fatica, Death Stranding.

In un nuovo tweet l'iconico creatore ha dichiarato che in Death Stranding erano previste più collaborazioni, che però sono state in seguito tagliate nel prodotto finale. Anche con queste collaborazioni cancellate, non si può dire che Death Stranding non abbia una quantità impressionante di cameo con personalità come il conduttore dei The Game Awards Geoff Keighley, il conduttore di talk show Conan O'Brien, l'attore Daichi Miura, lo sviluppatore di giochi Sam Lake e Herman Hulst, l'attuale capo di Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios.

Quali siano queste collaborazioni eliminate all'ultimo momento però non lo sappiamo, visto che Hideo Kojima non lo ha detto. Ad ogni modo, prendendo in considerazione l'imminente uscita di Death Stranding Director's Cut, c'è la possibilità che molte delle collaborazioni possano essere presenti nella versione nuova e aggiornata.

There are a few collaborations that were nixed at the end of Death Stranding development. — HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) September 2, 2021

Vi ricordiamo che Death Stranding Director's Cut sarà disponibile su PlayStation 5 dal 24 settembre.

Fonte: AOTF