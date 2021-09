Final Fantasy: cinque iconici titoli in arrivo su PlayStation Now

Il servizio di game streaming PlayStation Now non ha ancora avuto quell'upgrade necessario per rivaleggiare in qualche modo al Game Pass e all'imminente XCloud Microsoft, ma il suo catalogo continua in qualche modo a ingrandirsi e migliorare qualitativamente, grazie all'aggiunta di ben cinque classici Final Fantasy.

Ogni mese e fino a gennaio 2022 verrà aggiunto al catalogo un Final Fantasy, da eseguire in streaming su PlayStation 4, PlayStation 5 e PC. Il 7 settembre si partirà con l'originale Final Fantasy VII, molto lontano per ovvie ragioni dal remake, ma fondamentale per l'industria videoludica. Questi titoli non sono importanti da recuperare solo per gli amanti per la saga, ma anche per capire come siamo arrivati a questo punto. Un modo divertente per studiare questo settore.

Il 5 ottobre arriverà il discusso Final Fantasy VIII seguito il mese dopo, 2 novembre, da Final Fantasy IX e il 7 dicembre dalle remastered di Final Fantasy X/X-2, in versione HD. Chiuderà il conto, il 4 gennaio 2022 Final Fantasy XII - L'era dello Zodiaco. PS Now non sarà un servizio perfetto, ma permette di recuperare senza alcuno sforzo per le macchine alcuni tra i titoli che hanno fatto la storia di questo medium.

Fonte: PlayStation.Blog