God of War Ragnarok verrà mostrato al PlayStation Showcase 2021?

In queste ore PlayStation ha annunciato un nuovo evento che si terrà la prossima settimana: il PlayStation Showcase si terrà infatti il 9 settembre alle ore 22:00 e in quel frangente la società mostrerà tante novità. Ma quali giochi verranno mostrati? Un insider sembra avere le idee chiare.

God of War: Ragnarok potrebbe fare proprio la sua comparsa durante l'evento. Shpeshal Nick, che ha fatto trapelare in modo affidabile molte cose come i giochi PS Plus in passato, ha pubblicato uno screenshot subito dopo che Sony ha fatto l'annuncio. Lo screenshot è una conversazione tra Nick e un utente "CENSURATO" senza immagini. Nick chiede se God of War Ragnarok sarà presente, con l'altro utente che risponde semplicemente "sì".

Ciò che aggiunge più credibilità a questo è che Nick aveva sostanzialmente fatto trapelare anche il Sony PlayStation Showcase. Da una parte, la probabile scelta di Sony di mostrare i giochi più importanti avrebbe senso, dato che non ha partecipato all'E3 e God of War è uno dei titoli più attesi dai fan. Ad ogni modo, vale la pena sottolineare che eventi come questi possono cambiare con poco o nessun preavviso.

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Il sequel di God of War è previsto per il 2022 per PS4 e PS5. Non ci resta quindi che aspettare e vedere cos'ha in serbo per noi PlayStation.

Fonte: GamingBolt