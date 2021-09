GWENT censuratissimo in Cina: niente nudità, niente sangue ma un sacco di cucchiai

GWENT è il gioco di carte di The Witcher famoso per i suoi disegni eccezionali: tuttavia la versione cinese del gioco, per poter essere adatta ai giocatori, ha dovuto subire pesanti censure. CD Projekt RED ha dovuto lavorare su ogni carta per eliminare tutti i contenuti violenti o che comprendevano nudità. Sfortunatamente vale il detto "la toppa peggio del buco" in quanto alcuni risultati sono davvero esilaranti.

Non è la prima volta che la community presta attenzione alla censura in GWENT, ma attraverso il sito 9GAG sono state raccolte le carte con la modifica più strana mai vista.

Da ciò che potete vedere nelle immagini di seguito, vengono messe a confronto le carte GWENT originali con quelle che hanno subito una censura: come possiamo notare sono stati rimossi tatuaggi, teschi e sangue. Non solo, ma tutte le parti nude di alcuni personaggi sono state coperte. E, cosa più bizzarra, alcune armi sono state sostituite con dei cucchiai. Sì avete capito bene, cucchiai.

Vi ricordiamo che GWENT è disponibile su PC, Xbox One, PlayStation 4 e dispositivi mobile.

Fonte: 9GAG