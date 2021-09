Hideo Kojima ha una nuova idea per Mads Mikkelsen: 'Mads Max'

Mads Mikkelsen e Hideo Kojima sono quasi compagni di vita e dopo l'interpretazione di Clifford Unger, il rapporto tra i due si è consolidato ancor di più. Kojima è un personaggio molto particolare e a volte si fa davvero fatica a capire se scherzi o dica sul serio e questa è una notizia che sta lì, in bilico tra il possibile nuovo titolo in arrivo o semplicemente una boutade.

Tutto parte dal contenitore di gioie e dolori chiamato Twitter, dove Kojima in persona, ha affermato che l'idea per il suo prossimo progetto aveva come nome provvisorio "Mads Max".

"Ho una serie di idee che voglio creare con Mads come personaggio principale. Una volta ne ho spiegato una a Mads", ha ascoltato attentamente, ma quando gli ho detto il titolo, gli è cascata la mascella. Sembrava pensare che stessi scherzando. Ero serio, però. Il titolo provvisorio era 'MADS MAX.'"

I have a number of ideas that I want to create with Mads as the main character. I once explained one of them to Mads. He listened intently, but when I told him the title, he broke his face. He seemed to think I was joking. I was serious, though. The tentative title was "MADS MAX" — HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) September 2, 2021

Ora, sappiamo che Kojima sta appunto lavorando a qualcosa, qualcuno vocifera di un'esclusiva Microsoft in qualche modo legata al cloud. Probabilmente è semplicemente un gioco tra i due, ma con Kojima non si sa mai e potrebbe averci detto sul serio il titolo del suo prossimo gioco.

