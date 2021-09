Horizon Forbidden West per PS5 e PS4 pre-order disponibili da oggi

Ottime notizie per tutti i giocatori in attesa di Horizon Forbidden West di Guerrilla Games.

A partire da questo pomeriggio, i giocatori italiani potranno procedere al pre-order dell'attesissimo titolo in versione PS5 e PS4.

Nello specifico, come annunciato dall'account Twitter ufficiale di Guerrilla, i giocatori italiani potranno prenotare Horizon Forbidden West, in versione fisica o digitale, a partire dalle ore 16.

Find out at what time you can pre-order Horizon Forbidden West with this handy chart! https://t.co/aMD8LIWbf8



#HorizonForbiddenWest pic.twitter.com/CbYIIQKeg8 — Guerrilla (@Guerrilla) September 1, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Per ora, gli sviluppatori non hanno rivelato i possibili bonus pre-order e edizioni speciali.

Horizon Forbidden West sarebbe dovuto uscire entro il 2021 ma, in seguito al rinvio, il titolo arriverà su PS5 e PS4 il 18 febbraio 2022. Molto probabilmente, il tempo extra permetterà a Guerrilla di perfezionare l'attesissimo sequel prima del lancio.

Fonte: Twitter.