Horizon Forbidden West non ha l'upgrade da PS4 a PS5. Annunciate le Collector's e Deluxe Edition

Guerrilla Games in questi minuti ha condiviso una serie di informazioni su Horizon Forbidden West, il sequel che vede ancora una volta protagonista la nostra Aloy. Il gioco sarà disponibile sia in versione Standard che in versione Limited Edition ed i giocatori saranno in grado di scegliere tra diverse edizioni, con i preordini che sono già attivi.

Iniziamo con la cross-gen Digital Deluxe Edition, disponibile esclusivamente su PlayStation Store e include, oltre a Horizon Forbidden West, i seguenti contenuti:

2 abiti speciali (Carja Colosso d'élite e Tuono Nora d'élite)

2 armi speciali (arco corto Colosso Carja e fionda Tuono Nora)

Pacchetto risorse da usare nel gioco: munizioni, pozioni e kit da viaggio

Pezzo Squarciavento alfa per Batosta Meccanica

Posa e pitture facciali speciali per la modalità Foto

Artbook digitale

Colonna sonora digitale

Versione digitale di The Sunhawk, la prima graphic novel basata su Horizon Zero Dawn

La prossima è la Special Edition, una splendida custodia SteelBook per la copia fisica del gioco (per PS4 o PS5, a scelta) che include anche la colonna sonora digitale (da riscattare tramite voucher) e un mini artbook.

In seguito abbiamo la Collector's Edition, con diversi contenuti speciali. Oltre a una copia digitale del gioco (che vi permetterà di giocare su PlayStation 4 e PlayStation 5), include anche i seguenti oggetti:

SteelBook di Horizon Forbidden West

Codice per il download del gioco da riscattare tramite voucher nella confezione.

Statue originali di un Tremorzanna e di Aloy (le statue richiedono il montaggio; istruzioni dettagliate incluse nella confezione)

Mini artbook

2 abiti speciali (Carja Colosso d'élite e Tuono Nora d'élite)

2 armi speciali (arco corto Colosso Carja e fionda Tuono Nora)

Pacchetto risorse da usare nel gioco: munizioni, pozioni e kit da viaggio

Pezzo Squarciavento alfa per Batosta Meccanica

Posa e pitture facciali speciali per la modalità Foto

Colonna sonora digitale

Versione digitale di The Sunhawk, la prima graphic novel basata su Horizon Zero Dawn

Infine troviamo anche la Regalla Edition che contiene:

SteelBook di Horizon Forbidden West

Codice per il download del gioco da riscattare tramite voucher nella confezione

Statue originali a tema Regalla di un Tremorzanna e di Aloy

Replica del Focus con supporto personalizzato

2 illustrazioni stampate

Repliche fisiche dei pezzi Solcasole e Squarciavento per Batosta Meccanica

Mini artbook

Mappa in tela

2 abiti speciali (Carja Colosso d'élite e Tuono Nora d'élite)

2 armi speciali (arco corto Colosso Carja e fionda Tuono Nora)

Pacchetto risorse da usare nel gioco: munizioni, pozioni e kit da viaggio

Pezzo Squarciavento alfa per Batosta Meccanica

Posa e pitture facciali speciali per la modalità Foto

Colonna sonora digitale

Versione digitale di The Sunhawk, la prima graphic novel basata su Horizon Zero Dawn

AGGIORNAMENTO: Abbiamo modificato il titolo poiché, come riportato da diversi siti successivamente, non ci sono piani per offrire un aggiornamento da PS4 a PS5 con la versione standard di Horizon Forbidden West e la sua Digital Deluxe Edition. Pertanto allo stato attuale, se si acquista la versione Standard o Special Edition su PS4 e si desidera ottenere una versione PS5 in un secondo momento, l'unica soluzione ad oggi sembra dover riacquistare di nuovo il gioco. Resta il fatto che i giocatori saranno in grado di giocare la versione PS4 del gioco su PS5 tramite retrocompatibilità. A questo link potete visionare le FAQ apposite.

