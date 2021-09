Le storie di SNES e Virtual Boy diventano libri

Jeremy Parish è un pilastro fondamentale quando si tratta di retro gaming e del mondo Nintendo e nonostante abbia abbandonato i grossi media, si trova ancora alla conduzione del podcast Retronauts, produce video sul proprio canale YouTube e, soprattutto, si dedica alla realizzazione di libri.

Super NES Works Vol. 1 è il primo della coppia, forse un po' mainstream ma che mette il focus sui primi 31 titoli rilasciati sulla console negli Stati Uniti. Ad esempio, la retrospettiva su F-Zero si estende per nove pagine, con la cronologia dei titoli e il confronto con altri videogame dell'epoca, suoi rivali. Altre pagine si dedicano alla funzionalità hardware SNES Mode 7 e molto altro. Insomma, una Bibbia.

Virtual Boy Works adotta lo stesso principio, ma con in più un paio di occhiali stereoscopici per visualizzare immagini in 3D. Questo libro rappresenta un'approfondita combinazione di cronaca e critica sugli angoli bui del mondo videoludico. Si spera arrivino anche nel nostro paese.

Fonte: Polygon