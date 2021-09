Lost Ark di Amazon tra Diablo e MMO rinviato al 2022. Svelate le date della closed beta

Smilegate ha annunciato che Lost Ark è stato rinviato al 2022. Secondo il team, dopo il Technical Alpha Testing, il gioco ha bisogno di molto più lavoro in modo che possa essere lanciato nelle migliori condizioni.

Inoltre, il team ha annunciato le date per la sua fase di Closed Beta. Questo test inizierà il 4 novembre e terminerà il 9 novembre.

Coloro che prenoteranno il gioco avranno accesso a questa Closed Beta Testing. Inoltre, potete registrarvi sul sito ufficiale per avere la possibilità di ricevere un invito.

Lost Ark è un MMO-ARPG free-to-play che utilizza Unreal Engine 3. In questo gioco, i giocatori si imbarcheranno in un'odissea in un mondo vasto e vibrante, esploreranno nuove terre, cercheranno tesori perduti e si metteranno alla prova in avvincenti combattimenti.

Inoltre, i giocatori definiranno il loro stile di combattimento con la loro classe e personalizzeranno le loro abilità, armi e equipaggiamento per sfruttare la loro potenza mentre combattono contro orde di nemici, boss colossali e forze oscure che cercano il potere dell'Arca.

Fonte: DSOGaming.