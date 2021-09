Marvel's Midnight Suns avrà microtransazioni solo estetiche, niente pay-to-win

Il titolo di Firaxis Games, Marvel's Midnight Suns, sarà libero da qualsiasi loot box o microtransazioni pay-to-win all'interno del suo gameplay. A differenza di Hearthstone: Heroes of Warcraft e altri giochi basati su carte, non dovrete pagare denaro reale per ottenere le carte migliori per il vostro mazzo.

"Ehi gente, per quanto riguarda il nostro sistema battle card, non ci sono loot box in Midnight Suns o relative microtransazioni per ottenere più carte", ha detto lo sviluppatore Firaxis Games sulla pagina Twitter del gioco. "Avremo skin di personaggi puramente cosmetiche pronte per l'acquisto che non influiscono in alcun modo sul bilanciamento del gioco."

Questo è un sollievo per i giocatori che vogliono semplicemente un gioco di ruolo strategico "onesto" ambientato nell'universo Marvel dal creatore dell'amata serie X-COM. La società ha spiegato che tutte le carte che acquisirete saranno ottenute attraverso il gameplay e la progressione della storia. Le carte mostreranno le diverse mosse che i nostri eroi hanno da offrire in battaglia.

Hey folks, regarding our battle card system, there are no loot boxes in Marvel's @MidnightSuns or related microtransactions to get more cards (i.e. Gamma Coils). We will have purely cosmetic character skins for purchase that do not affect game balance in any way https://t.co/lHhdwbMpSZ — Marvel's Midnight Suns (@midnightsuns) September 1, 2021

Attualmente, sappiamo che Midnight Suns sarà esclusivamente un gioco per giocatore singolo, quindi non ci sono componenti multiplayer, a differenza dei moderni giochi X-COM. Durante l'esperienza, incontrerete vari eroi Marvel come Wolverine, Captain Marvel e Blade e parlerete con loro nel vostro hub.

Marvel's Midnight Suns arriverà a marzo 2022 su PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC (tramite Steam ed Epic Games Store).

Fonte: Gamepur.