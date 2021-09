Nintendo Direct la prossima settimana? Ecco la possibile data

Settembre è appena iniziato ed i fan di Nintendo non vedono l'ora di poter assistere ad un nuovo Nintendo Direct. In questi giorni sono tanti i leaker e gli insider che continuano a parlare della possibilità che l'azienda possa annunciare un nuovo evento. Ora a questa schiera di addetti ai lavori si aggiunge anche l'insider Mewmarkomaro, il quale ha rivelato che, se l'evento dovesse svolgersi, è probabile che sarà intorno all'8 settembre.

Secondo quanto riportato dal leaker, dovremo aspettarci un Nintendo Direct ricco di reveal di terze parti e aggiornamenti. L'insider menziona anche Monolithsoft, studio di sviluppo di Xenoblade Chronicles che, a quanto pare, coglierà l'occasione di annunciare Xenoblade Chronicles 3.

Se ciò fosse vero, sarà la sesta volta consecutiva che Nintendo ospiterà un evento nelle prime settimane di settembre. Sempre secondo i rumor, oltre a Xenoblade Chronicles 3 faranno un'apparizione anche Metroid Dread ed il sequel di The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Sept 8th it's a safe bet for a Nintendo Direct. Despite the strong lineup that Ninty will have there with a few unannounced games (with Monolith new project as the big announcement), i'm more excited about the third party and collaborations that it will showcase there. — markomaro (@Newmarkomaro) September 1, 2021

Ad ogni modo, queste sono tutte speculazioni: al momento Nintendo non ha ancora annunciato nulla a riguardo, pertanto non ci resta che attendere nuove informazioni, questa volta ufficiali.