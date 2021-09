Nintendo a cappella: un coro ricrea i suoni delle console alla perfezione

A chi non piacciono le colonne sonore dei film e soprattutto dei giochi? E chi non ricorda i famosi effetti sonori delle proprie console preferite? Soprattutto se sono di Nintendo. Dall'iconico GameCube al click di Nintendo Switch, Nintendo ha introdotto negli anni diversi suoni di avvio per le sue console. E un gruppo musicale ha ricreato i suoni di avvio semplicemente a cappella!

Stiamo parlando di MayTree, un popolare gruppo sudcoreano in stile a cappella, che ha condiviso un altro video - ne hanno diversi per tutti i gusti - con loro che ripropongono la serie di classici suoni delle console Nintendo. Lo presentano in modo semplice, ci mostrano la console in un'immagine e producono i suoni in un modo più che fantastico, ancora di più se vi piace questo stile musicale.

Qui di seguito potete dare uno sguardo ai suoni di avvio ricreati dall'incredibile gruppo: ma sfogliando il loro canale YouTube troviamo musiche ricreate di Minecraft, I Simpson, Game of Thrones e moltissimo altro. Vale davvero dare uno sguardo a tutti i loro video perché sono incredibilmente eccezionali!

A proposito di Nintendo: sapete che alcuni rumor indicano l'arrivo di un nuovo Nintendo Direct?

