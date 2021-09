Paradox Interactive, la CEO Ebba Ljungerud si dimette per 'opinioni diverse sulla strategia dell'azienda'

La CEO di Paradox Interactive Ebba Ljungerud si è dimessa "a causa delle diverse opinioni sulla strategia aziendale futura". Le dimissioni di Ljungerud avranno effetto immediato, sebbene abbia accettato di rimanere per un periodo non specificato "per garantire un buon passaggio di consegne".

"Ebba ha svolto un lavoro fantastico come CEO di Paradox Interactive", ha affermato il presidente del consiglio di amministrazione Håkan Sjunnesson. "Durante la sua guida, l'organizzazione, il numero di giocatori e i nostri progetti sono stati rafforzati, il che fornisce all'azienda una solida base per la crescita futura. Ci dispiace che abbia deciso di dimettersi, ma le auguriamo tutto il meglio per gli sforzi futuri". Ljungerud sarà sostituita dall'ex CEO Fredrik Wester, che si è dimesso all'inizio del 2018.

"Ebba ha una lunga storia con Paradox: è nel nostro consiglio da quattro anni ormai, e io e lei abbiamo lavorato a stretto contatto in quel periodo su molti progetti e argomenti diversi", ha detto Wester. "È stata anche la CCO di Kindred Group negli ultimi anni, quindi la sua capacità di gestire un'azienda in crescita delle dimensioni di Paradox è una scommessa sicura".

Ora resta da vedere se i progetti in cantiere, Vampire the Masquerade: Bloodlines II ad esempio, che ha avuto già una serie di problemi interni, subiranno una battuta d'arresto.

Fonte: Rock Paper Shotgun