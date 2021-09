PlayStation Showcase 2021 non conterrà annunci legati a PSVR 2

Sony ha ufficialmente annunciato un nuovo evento per la prossima settimana. Il PlayStation Showcase si terrà il 9 settembre alle 22:00 e in 40 minuti i fan saranno in grado di dare uno sguardo a tutte le novità di casa Sony.

Tuttavia, la società tiene a precisare che in questa diretta non verranno presentati giochi o comunque novità per quanto riguarda PSVR2. "La prossima generazione di VR targata PlayStation non farà la sua comparsa questa volta. Ma ci saranno tanti fantastici giochi per PS5, di sviluppatori piccoli e grandi. Speriamo vi unirete a noi!" si legge nella dichiarazione.

All'inizio di quest'anno Sony aveva annunciato di essere al lavoro su un nuovo visore: "sarà un sistema VR di nuova generazione che migliora tutto, dalla risoluzione e il campo visivo all'input". In seguito la società ha svelato anche i controller del dispositivo di realtà virtuale next-gen, ma le informazioni si sono fermate qui.

Ad ogni modo, PlayStation Showcase promette tante novità per i fan che attendevano da tempo un segnale da Sony. Rimanete sintonizzati con noi per tutte le informazioni che verranno condivise.

Fonte: Segment-Next