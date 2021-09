Pokémon Evolutions è la serie che esplora ogni nuova regione in ogni episodio

Vi abbiamo già raccontato della nuova applicazione per Nintendo Switch, Pokémon TV ma le novità sul brand non sono certo finite qui. Oltre all'attesa dei nuovi Pokémon: Perla Splendente e Pokémon: Diamante Lucente, un'altra serie animata è in arrivo dal 9 settembre, in anteprima sul canale YouTube ufficiale del brand.

Pokémon Evolutions è la nuova web series, capace di portarvi in regioni diverse in ogni episodio, passando Galar a Kanto, visto che le esplora in ordine cronologico inverso.

"Pokémon Evolutions è sia una nuova entusiasmante collezione animata per il marchio sia un ringraziamento ai milioni di fan in tutto il mondo che si sono uniti a noi in questo viaggio negli ultimi 25 anni. Ogni regione è stata una pietra miliare per le nuove generazioni di Allenatori di Pokémon man mano che il marchio è cresciuto e volevamo che Pokémon Evolutions rendesse omaggio a quell'eredità pur essendo innovativo e contemporaneo. È una nuova avventura e allo stesso tempo familiare. E, con l'ultimo episodio ambientato a Kanto, Pokémon Evolutions è un modo significativo per concludere le celebrazioni dell'anniversario nel luogo in cui tutto è iniziato per Pokémon 25 anni fa".

Queste le parole di Colin Palmer, vicepresidente del marketing per The Pokémon Company International tramite annuncio ufficiale, da cui si evince una certa emozione. 25 anni sono tanti e Pokémon Evolutions rappresenterà un viaggio nostalgico ma che nel frattempo esplora il futuro del franchise.

