PS5 a più di 11 milioni di unità vendute e Xbox Series X/S a quota 6,80 milioni in nuove stime

Nintendo Switch è stata la console più venduta con 299.503 unità per la settimana terminata il 21 agosto, secondo le stime di VGChartz. Switch ha ora venduto 89,96 milioni di unità.

PlayStation 5 ha venduto circa 218.289 unità portando le sue vendite totali a 11,03 milioni di unità. Xbox Series X/S hanno venduto 134.811 unità con vendite totali a 6,80 milioni di unità.

PS5 ha impiegato 41 settimane per vendere 11 milioni di unità, mentre PS4 44 settimane per raggiungere lo stesso traguardo.

PlayStation 4 ha venduto circa 27.713 unità, Xbox One 11.867 unità e Nintendo 3DS 492 unità.

Le vendite di Nintendo Switch rispetto alla stessa settimana di un anno fa sono in calo di 57.913 unità (-16,2%). PlayStation 4 è in calo di 100.398 (-78,4%), Xbox One di 11.325 unità (-48,8%) e 3DS di 4.684 unità (-90,5%).

Guardando le vendite settimanali, le vendite di Nintendo Switch sono diminuite di oltre 25.000 unità, quelle di PlayStation 5 sono aumentate di oltre 31.000 unità, mentre le vendite di Xbox Series X/S sono aumentate di oltre 11.00 unità.

Stime hardware globali (seguite da vendite totali):

Switch - 299,503 (89,955,672) PlayStation 5 - 218,289 (11,027,315) Xbox Series X|S - 134,811 (6,799,665) PlayStation 4 - 27,713 (116,384,642) Xbox One - 11,867 (50,344,783) 3DS - 492 (75,940,963)

Fonte: VGChartz.