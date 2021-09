'PS5 e Xbox Series X uscite da quasi un anno, introvabili e pochissimi giochi next-gen', l'amara riflessione è virale

A novembre dello scorso anno sia Xbox Series X/S che PlayStation 5 sono uscite sul mercato: sfortunatamente, la pandemia ha messo a dura prova la produzione di semiconduttori. Ciò ha portato ad una quantità minore di console next-gen immesse sul mercato e di conseguenza diverse persone che avevano in programma di acquistare una console next-gen hanno dovuto aspettare, spesso con scarsi risultati.

La mancanza di console continua tuttora, anche se sia Microsoft che Sony hanno dichiarato di voler immettere sul mercato più console in questo periodo. Tuttavia i giocatori in questo momento stanno lamentando non solo la scarsa reperibilità delle console, ma anche il fatto che di next-gen, in termini di giochi, c'è veramente poco.

Sia Xbox Series X/S che PlayStation 5 hanno ricevuto diversi giochi da quando sono state lanciate, ma la maggior parte di questi è disponibile anche per le console last-gen, ovvero PlayStation 4 e Xbox One. A che pro quindi comprare una console nuova? Il dibattito è arrivato su Reddit e in molti hanno risposto alle lamentele di un giocatore che parla della mancanza sia di console che di giochi. Le risposte sono molte, tra cui un utente che dichiara: "Non ho ancora visto giochi che giustificano l'acquisto di una nuova console. Le persone stanno giocando a giochi che hanno 10 anni o a giochi in pixel che possono essere eseguiti su una calcolatrice". Un commento forse un po' troppo forte, ma che trova diversi utenti d'accordo.

C'è da dire che il mercato videoludico, nonostante abbia avuto una rapida crescita durante la pandemia, ha subito anche delle battute d'arresto per quanto riguarda lo sviluppo di giochi: i lockdown ed il lavoro da casa hanno rallentato molto la catena di sviluppo e di conseguenza ora ci troviamo sempre più spesso davanti a giochi che dovevano uscire in questi mesi, ma che sono stati rinviati anche al prossimo anno.

