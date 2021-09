Super Smash Bros Ultimate e la stramba idea di un dentista: mi battete? Pulizia dentale gratis!

Un dentista è così sicuro delle sue capacità in Super Smash Bros Ultimate che sta regalando una pulizia gratuita a chiunque sia in grado di batterlo.

Una buona igiene dentale è probabilmente più importante delle abilità nei videogiochi, ma se avete abilità nei giochi di combattimento, forse potreste avere denti più brillanti.

Il Dr. Tej A. Shah di Zen Family Dental ha proposto la sfida in un video su YouTube in cui ha accolto tutti i potenziali avversari.

"Hai quello che serve per battermi in Smash?" ha chiesto. "Sfidami uno contro uno e se vincerai, avrai una pulizia dentale gratuita."

Chi accetterà la sfida dovrà registrarsi come paziente e avrà solo una possibilità di vincere, quindi non ci sarà l'opportunità di riprovare.

Questa non è la prima volta che il Dr. Shah usa Smash per far crescere la sua attività. Ad agosto, ha organizzato un torneo Smash nella sua clinica con il vincitore che ha ricevuto una carta regalo Amazon da $250.

Sarà divertente vedere quanti sfidanti ci saranno e se qualcuno riuscirà a batterlo.

Fonte: Dexerto.