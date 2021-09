The Medium in un video che confronta le versioni PS5, Xbox Series X/S e PC

Tra poche ore, tutti i possessori di PlayStation 5 saranno in grado di giocare a The Medium, l'horror psicologico targato Bloober Team. Il titolo è già disponibile da qualche mese su Xbox Series X/S e PC, essendo stato un'esclusiva temporale su console Microsoft. Ora però la domanda è: ci sono differenze sostanziali tra queste tre versioni? Ecco che ci viene in aiuto lo YouTuber ElAnalistaDeBits.

Attraverso un nuovo video, lo YouTuber ha messo a confronto le versioni PS5, Xbox Series X/S e PC del gioco, in modo da farci capire se ci sono differenze. Secondo l'autore del video, la versione PS5 non utilizza mai il ray-tracing, cosa che invece avviene su Xbox Series X, dove sono stati implementati anche i riflessi. Tuttavia, la stessa mancanza fa sì che il titolo aumenti la sua risoluzione sulla console Sony: la risoluzione su PS5 arriva a 1260p rispetto ai 1080p di Xbox Series X/S.

D'altra parte, l'utente YouTube indica che PS5 soffre più di stuttering rispetto alle console Xbox a 30 FPS, e anche i tempi di caricamento sono più lunghi. Su Xbox Series X/S la schermata iniziale si avvia in circa 10 secondi, mentre su PS5 impiega il doppio del tempo. Qui di seguito potete dare uno sguardo al video in questione.

Vi ricordiamo che la versione PlayStation 5 di The Medium sarà disponibile da domani 3 settembre.

Fonte: Wccftech