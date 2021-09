The Serpent Rogue è il roguelike perfetto per tutti gli amanti dell'alchimia

Il Pubblisher Team17 ha annunciato l'arrivo di The Serpent Rogue, un roguelike open world sviluppato da Sengi Games, con arrivo previsto nel 2022. Punto focale del titolo sarà l'alchimia, che servirà al protagonista denominato The Warden per distruggere Morbus, una forza corruttrice e titolare del Serpent Rogue.

In un mondo randomico e in grado di cambiare in base alle nostre scelte, The Serpent Rogue prevede finali multipli con possibilità di diventare Paragon o Renegade, tanto per citare un titolo di un certo livello. The Serpent Rogue arriverà su PlayStation 5, Xbox Series, Switch e PC. Ma se vorreste provarlo, c'è già una demo su Steam.

Fonte: VG247