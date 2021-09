THQ Nordic celebra i suoi dieci anni con un nuovo showcase programmato per questo mese

Attraverso un comunicato stampa, THQ Nordic ha annunciato i piani per festeggiare il suo decimo anniversario, organizzando una festa digitale. L'appuntamento è fissato per il 17 settembre alle ore 21:00.

Lo showcase sarà ospitato da Geoff Keighley, produttore esecutivo e conduttore dei The Game Awards, e conterrà sei nuovi annunci di giochi che vi porteranno in un viaggio nel tempo e nello spazio. Gli spettatori potranno assistere al ritorno di franchise leggendari, inclusi alcuni per i quali i fan hanno aspettato decenni per mettere le mani su un nuovo capitolo, con anche altri sequel dei giochi più amati.

Oltre a questo, THQ Nordic ha anche in programma di svelare nuove informazioni e filmati per ELEX II, oltre a nuovi dettagli per quanto riguarda il suo CRPG Expedition: Rome. Quest'ultimo sarà presente con un video gameplay.

Non ci resta quindi che aspettare il 17 settembre per dare uno sguardo a tutte le novità che THQ Nordic ha in serbo per noi.