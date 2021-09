Vigilance 2099 è un action ispirato a 'Blade Runner' sviluppato in Unreal Engine 5: ecco un nuovo video gameplay

È uscito il secondo teaser di Vigilance 2099, action RPG open world ispirato a Blade Runner. Questa volta gli sviluppatori riferiscono che il gioco verrà creato utilizzando Unreal Engine 5.

Il ruolo principale del protagonista è un cacciatore di taglie. La scena è una metropoli del lontano futuro in stile cyberpunk con una prospettiva sia in prima persona che in terza. Completando una serie di attività, i giocatori guadagneranno denaro e miglioreranno l'equipaggiamento. Sono promessi elementi parkour e un profondo sistema di combattimento. Inoltre, telecamere e droidi possono essere hackerati in modo da eliminarli senza ricorrere alla violenza fisica.

Questo nuovo video ci catapulta in una città con luci al neon, degna del film di Ridley Scott. Non solo, ma a quanto pare saremo in grado di muoverci per la città sia su strada che utilizzando i veicoli volanti che si vedono proprio all'interno di Blade Runner e in diversi altri film cyberpunk. Le premesse sono molte, pertanto i giocatori possono aspettarsi un titolo che offrirà molta esplorazione e scelte libere. Senza indugi qui sotto potete visionare il nuovo video.

Vigilance 2099 ha fatto la sua prima apparizione nel 2019: attualmente non c'è ancora una data di uscita ufficiale.

