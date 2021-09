Xbox: Seagate svela la nuova linea di unità Game Drive per 'salire di livello'

Seagate Technology Holdings, leader mondiale nelle soluzioni di memorizzazione dei dati, ha annunciato oggi le nuove soluzioni Game Drive Hub for Xbox, Game Drive for Xbox e Game Drive for Xbox - Halo Infinite Special Edition (SE), portando a un livello superiore la popolare linea di prodotti di memorizzazione rivolta ai gamer. Progettate per i gamer Xbox che richiedono la massima capacità di memorizzazione per i giochi più avanzati di oggi, queste nuove unità disco esterne sono progettate per funzionare con Xbox Series X, Xbox Series S o Xbox One e sono compatibili con il Game Pass.

Con un look minimalista ed elegante, le unità Game Drive for Xbox e Game Drive Hub for Xbox sono dotate di illuminazione LED verde Xbox che completa la moderna generazione di console da gioco. Game Drive for Xbox è leggera, l'ideale per i gamer che desiderano trasportare facilmente l'intera raccolta di giochi. Nonostante entrambe le unità siano collegate e alimentate tramite interfaccia USB 3.2 Gen 1 ad alta velocità (USB 3.0), l'unità Game Drive for Xbox non richiede un cavo di alimentazione separato, facilitando la possibilità di giocare ovunque1.

È possibile installare facilmente entrambe le unità tramite Xbox OS in meno di due minuti, per potersi gettare subito nell'azione.

In complemento al design della nuova console Xbox, l'unità Game Drive Hub for Xbox può essere posizionata verticalmente o orizzontalmente, offrendo ai gamer la massima flessibilità nella disposizione della postazione di battaglia. Game Drive Hub for Xbox è inoltre dotata di porte USB-C e USB-A frontali e di un versatile formato compatto che consente ai gamer di collegare e alimentare altre periferiche di gioco in un'unica posizione. Con una capacità fino a 8 TB, Game Drive Hub for Xbox consente di installate più giochi senza dover sacrificare alcun titolo.

Game Drive for Xbox è anche disponibile in versione collezionabile per i fan di Halo. Celebrando il lancio di Halo Infinite, il nuovo titolo tanto atteso, questa unità da collezione è stata appositamente progettata da Seagate, Xbox e 343 Industries. Distinta dall'esclusiva artwork ispirata all'iconica grafica di Halo e del Master Chief e dotata di LED personalizzabili, l'unità Game Drive for Xbox - Halo Infinite SE con licenza ufficiale è un pezzo d'arte da esporre accanto alla console di qualsiasi fan accanito di Halo.

Le tre nuove unità includono tre anni di servizi Rescue Data Recovery Services™ per il recupero dati e una garanzia limitata di un anno2, per la massima tranquillità dei gamer. Con le spedizioni a partire da questo mese, l'unità Game Drive for Xbox di Seagate è disponibile con capacità da 2 TB (€109,99) e da 4 TB (€144,99), l'unità Game Drive Hub for Xbox è disponibile con capacità da 8 TB (€ 239,99) e l'unità Game Drive for Xbox - Halo Infinite SE è disponibile con capacità da 2 TB (€ 114,99) e da 5 TB (€ 169,99).