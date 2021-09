Xbox: Starfield, Hellblade II e non solo! Ordine di uscita e trailer al Tokyo Game Show per un insider

Stando a quanto emerso di recente il Tokyo Game Show di Xbox di quest'anno si preannuncia molto interessante.

Secondo il noto insider Klobrille, Microsoft dovrebbe rivelare a breve ordine di uscita e trailer di giochi del calibro di Starfield, Hellblade II e molti altri in occasione del TGS che si terrà dal 30 ottobre al 3 ottobre.

Le notizie sono state riportate su Twitter da Idle Sloth che in ordine di uscita elenca Starfield, Avowed, Fable, un progetto di InXile, Outer Worlds 2, TES VI.

Mentre tra i titoli probabilmente presenti al TGS menziona Avowed, Hellblade II, Perfect Dark e Redfall.

Potete vedere voi stessi i titoli menzionati nel tweet di Idle Sloth (che ha confuso il TGS con i The Game Awards).

Klobrille's thoughts on the order of when Xbox RPG's releasing and what Xbox may show at TGA on Sept 30th



Release Order:

? Starfield

? Avowed

? Fable

? InXile

? Outer Worlds 2

? TES VI



Games that maybe shown at TGA:

? Avowed

? Hellblade II

? Perfect Dark

? Redfall pic.twitter.com/smwEJNzRyG — Idle Sloth (@IdleSloth84) September 1, 2021

Xbox ha già annunciato che terrà un evento ai TGS e, forse, svelerà annunci di peso per rafforzare la sua presenza in territorio giapponese.

Che ne pensate?

