Xbox al Tokyo Game Show 2021, cosa aspettarci? Risponde Aaron Greenberg

Nonostante la pandemia che ha messo in ginocchio lo scorso anno l'economia mondiale e ha fatto annullare una serie di eventi (compresi quelli videoludici), lentamente sembra di stare tornando alla normalità. Quest'anno avremo ancora eventi completamente digitali: ne abbiamo avuto un esempio con l'E3 e la Gamescom e sarà così anche per il Tokyo Game Show 2021.

Tra i vari partecipanti alla conferenza (cliccando qui potete dare uno sguardo al programma completo), troviamo anche Microsoft. La società presenzierà anche in questo caso e già molte persone sperano in nuovissimi annunci e dettagli sui giochi non presenti durante i precedenti eventi.

Tuttavia, per calmare le acque e chiarire il tutto, Aaron Greenberg attraverso Twitter ha risposto alla domanda di un fan che chiedeva cosa potremo aspettarci di vedere tra poche settimane al Tokyo Game Show. Ecco la risposta di Greenberg: "Beh, visto che me lo hai chiesto, il Tokyo Game Show è uno spettacolo per i nostri giocatori in Giappone e in tutta l'Asia. Aspettati aggiornamenti rilevanti a livello regionale, ma nessuna rivelazione o annuncio importante poiché i nostri team di gioco sono concentrati a lavorare sulle grandi giochi in uscita a ottobre, novembre e dicembre".

Well since you asked, @tokyo_game_show is a show for our players in Japan and across Asia. Expect regionally relevant updates, but no major reveals or announcements as our game teams are focused on continuing to ship big releases across October, November, and December. ? — Aaron ?Day One On Game Pass? Greenberg ??????U (@aarongreenberg) September 1, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Il tweet di Greenberg quindi potrebbe frenare gli entusiasmi dei giocatori: ad ogni modo, noi di Eurogamer seguiremo la diretta, pertanto rimanete sintonizzati con noi per tutte le informazioni che verranno condivise.