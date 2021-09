The Legend of Zelda: Breath of the Wild incontra Miyazaki in quest'opera meravigliosa di Lyndon Willoughby

Se vi siete mai chiesti come sarebbe se il famoso autore e co-fondatore dello Studio Ghibli Hayao Miyazaki mettesse le mani sulla serie The Legend of Zelda, allora vi piacerà l'opera di Lyndon Willoughby. Apparsa recentemente su un subreddit, la locandina si ispira a Il Castello del Cielo, con il Guardiano che somiglia anche alle torrette laser che appaiono nel film.

Purtroppo sembra che questa stampa non sia più disponibile essendo in edizione limitata, ma sul sito web e sui social come Instagram e Twitter, ce ne sono moltissime altre davvero interessanti.

Fonte: Twinfinite.net