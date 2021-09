ADayOffTwitch: una VTuber 'metà cane e metà donna' spiega le proteste su Fox News

Ieri migliaia di streamer si sono presi un giorno libero su Twitch per protestare contro la continua facilitazione del sito delle campagne di molestie note come raid di odio. E mentre i lettori abituali dei siti Web di videogiochi erano a conoscenza della situazione, i telespettatori dei telegiornali avevano bisogno che le cose venissero spiegate in modo più chiaro.

Per aiutare a trasmettere le informazioni in un breve segmento di 2 minuti, Fox 5 New York ha chiamato la VTuber Buffpup per aiutare a spiegare la protesta e le esperienze sulla piattaforma. Il tutto ha preso una piega del tipo "cercare di spiegare i videogiochi alla gente comune".

Moltissimi streamer si sono rifiutati di trasmettere per protestare contro le "incursioni di odio", ovvero casi in cui utenti malintenzionati utilizzano account bot inondando i canali chat di streamer emarginati e di colore. Radunandosi attorno all'hashtag #ADayOffTwitch, i primi report indicano che la protesta ha effettivamente intaccato il traffico di Twitch per la giornata.

Excellent work by @Buffpup_ on Fox 5 New York regarding #ADayOffTwitch pic.twitter.com/to4oQim02S — FalseEyeD ? VTuber (@FalseEyeD) September 2, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

"Mentre la piattaforma di streaming di proprietà di Amazon deve ancora implementare le modifiche proposte al controverso sistema di raid, è chiaro che il movimento ha avuto un grande impatto, potenzialmente costando a Twitch circa il 22% del suo picco di traffico simultaneo per la giornata".

"Questo numero proviene da TwitchTracker che fornisce dati esterni sulle metriche della piattaforma come quante persone stanno trasmettendo in streaming e quante stanno guardando. Mentre Twitch normalmente raggiunge il picco di 4,5 milioni di spettatori simultanei in un dato giorno, mercoledì invece si è fermato a circa 3,5 milioni. Questo calo è arrivato quando il numero di creatori di contenuti in streaming sulla piattaforma è diminuito di oltre 10.000 mentre si sono radunati attorno all'hashtag #ADayOffTwitch".

Fonte: Kotaku.