Arctic Adventure riceve finalmente un aggiornamento... dopo 40 anni!

Negli anni '80, quando imperversava la Guerra Fredda e la gente utilizzava intere radio come auricolari, Harry McCracken creò un'avventura testuale, dal titolo Arctic Adventure, pubblicato su "The Captain '80 Book of Basic Adventures"... che però aveva un piccolissimo problema: non funzionava; almeno non completamente.

McCracken era al liceo quando scrisse il suo gioco di avventura a tema artico, un gioco che chiedeva all'utente di sopravvivere al fine di tornare alla propria base prima di soccombere al duro ambiente. Non era mai stato al Polo Nord e non fece nemmeno ricerche, ma son dettagli. Un giorno però, arrivò il primo e unico feedback. Tanto tempo fa, sulle riviste erano presenti infinite linee di codice, da inserire sui PC al fine di aver un gioco bello e pronto. Eppure la pubblicazione di McCracken, non andava come avrebbe dovuto.

Infatti, il creatore di Artic Adventures, non ha mai avuto una copia della rivista su cui era stato pubblicato il suo lavoro e se non fosse stato per gli archivisti il miracolo non sarebbe stato possibile. È servito un IPad e un emulatore di TRS-80 (la macchina dove venne programmato il gioco) ed ecco fatto.

Un errore di stampa o di battitura aveva creato una discontinuità in una riga di codice e se non fosse stato per una serie di coincidenze e la forza di volontà del suo creatore, Arctic Adventure sarebbe rimasto per sempre nell'obio dei videogiochi. Ora è tutto vostro.

