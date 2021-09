Battlefield Mobile spunta su Play Store ed è praticamente ufficiale!

Electronic Arts ha annunciato ufficialmente Battlefield Mobile. Il gioco è sviluppato da Industrial Toys, guidato da Alex Seropian, uno dei co-fondatori di Bungie, lo studio dietro il franchise di Halo. Sarà un titolo free-to-play che includerà solo gli acquisti di oggetti cosmetici.

Il primo playtest di Battlefield Mobile inizierà questo autunno in Indonesia e nelle Filippine e sarà disponibile solo su dispositivi Android (con Android 7.0 e versioni successive). Il publisher ha promesso di aggiungere altre regioni in futuro.

Inizialmente, un elenco di Battlefield Mobile è comparso sul Google Play Store rivelando molti dettagli sul titolo in arrivo prima del suo reveal ufficiale. I dettagli trapelati includono alcune armi, mappe e informazioni generali sul gioco.

Battlefield Mobile listing spotted on the Google Play Store.



"Rally your squad and lead the charge! The Battlefield franchise has arrived on mobile."



Info and screenshots below: pic.twitter.com/fsbAOPlwAM — Okami Games (@Okami13_) September 3, 2021

Come ci si potrebbe aspettare, non sarebbe un titolo Battlefield senza veicoli, e sia i carri armati che gli ATV sono confermati nel gioco. Sono presenti anche le classi tradizionali della serie e i giocatori potranno scegliere di giocare come Medic, Support, Recon o Assault , e ognuno avrà un equipaggiamento personalizzabile.

La descrizione del gioco promette anche una qualche forma di distruzione, affermando che "vivrete le stesse situazioni e gli stessi spettacoli esplosivi per cui Battlefield è famoso".

Alcuni degli screenshot includono anche uno sfondo che è chiaramente la mappa Grand Bazaar di Battlefield 3. In quanto tale, sembra che le mappe del gioco potrebbero essere prese da altri titoli piuttosto che create appositamente per Battlefield Mobile.

Fonte: Gamepur.