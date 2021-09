Bravely Default II è finalmente disponibile su PC

Square Enix ha oggi annunciato che il pluripremiato GDR Bravely Default II è ora disponibile su PC tramite Steam.

Tutti i fan che acquisteranno il gioco su Steam entro il 13 settembre 2021 possono risparmiare il 10% sul prezzo del titolo. Già disponibile su Nintendo Switch, BRAVELY DEFAULT II narra le avventure dei quattro improbabili eroi Seth, Gloria, Elvis e Adelle nella ricerca di quattro cristalli elementali per la terre di Excillant.

Utenti PC e neofiti potranno scoprire su STEAM gli avvincenti sistemi Brave e Default di Bravely Default II, in cui grandi rischi possono fruttare ricompense ancora più grandi nelle battaglie a turni del gioco. Il Job System permette di personalizzare il proprio party per trovarne la composizione ottimale con cui sconfiggere potenti boss. BRAVELY DEFAULT II vanta musiche di Revo, di ritorno dal primo Bravely Default, e una storia originale con quattro nuovi Heroes of Light. Ricca di esplorazione, fascino e strategia, la versione Steam di Bravely Default supporta anche l'uso del controller e diverse risoluzioni.

Bravely Default II è classificato PEGI 12 ed è ora disponibile per PC (STEAM) con audio inglese e giapponese e testi in inglese, francese, italiano, tedesco, spagnolo, giapponese, coreano, cinese semplificato e cinese tradizionale.