Control: 505 Games ammette di non aver gestito al meglio l'upgrade next-gen

Anche Control ha ricevuto il suo upgrade next-gen su PlayStation 5 e Xbox Series X/S qualche tempo fa: tuttavia, in un'intervista, il presidente di 505 Games Neil Ralley ha affermato che questo processo avrebbe potuto essere svolto in modo migliore.

Come sappiamo, l'upgrade next-gen di Control era disponibile a titolo gratuito per tutti i giocatori che avrebbero acquistato la Ultimate Edition. All'epoca lo sviluppatore di Remedy aveva dichiarato: "il percorso di aggiornamento gratuito alla versione Xbox Series X/S e PlayStation 5 di Control è disponibile solo per chi ha acquistate Control Ultimate Edition", eliminando del tutto chi aveva l'edizione base del gioco.

In seguito a ciò, Ralley ha dichiarato: "Ogni transizione da una generazione all'altra crea sfide sia per lo sviluppo che per la pubblicazione. L'opzione di Smart Delivery, se posso usare questo termine per generalizzare, era qualcosa che non avevamo mai affrontato prima d'ora. Per Control, abbiamo preso alcune decisioni che limitavano il modo in cui i giocatori potevano eseguire questo upgrade. Erano le decisioni corrette in quel momento, ma hanno comunque generato problemi".

"Non siamo stati in grado di fare un passo indietro e riorganizzare il modo in cui stavamo sviluppando la Ultimate Edition in modo da trovare una soluzione equa per tutti. Abbiamo imparato molto da questo. Noi come editori lo abbiamo gestito nel migliore dei modi e lo abbiamo comunicato al meglio al pubblico? Forse no. Ma abbiamo fatto del nostro meglio per soddisfare tutti".

"In futuro saremo in grado di farlo in un modo migliore e i giocatori potranno vederlo nei prossimi titoli, tra cui Ghostrunner e Assetto Corsa. Sono molto fiducioso" ha concluso Ralley.

Fonte: VGC