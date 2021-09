Death Stranding Director's Cut, il trailer di Hideo Kojima ha una data

Il trailer finale di Death Stranding Director's Cut, che è stato personalmente modificato dallo stesso Hideo Kojima, uscirà l'8 settembre: l'annuncio è stato condiviso dall'account Twitter dello studio di sviluppo.

Sarà presentato in anteprima quel giorno alle 9 di mattina attraverso il canale YouTube ufficiale di Kojima Productions. Kojima, che ha detto di aver riversato la sua anima nel trailer, ha chiesto alle persone di "guardarlo con un ambiente acustico, se possibile". Kojima ha precedentemente parlato del suo lavoro sull'ultimo trailer di Death Stranding Director's Cut e come questo sia molto importante.

Come annunciato in precedenza, Death Stranding Director's Cut presenta "un sacco di nuovi contenuti e funzionalità di gioco avanzate". Ciò include più armi, equipaggiamento, veicoli, modalità e missioni, oltre ad aree aggiuntive da esplorare, "texture espanse" e miglioramenti dell'interfaccia utente.

Wednesday, September 8th, tune in to watch the "FINAL TRAILER" for DEATH STRANDING DIRECTOR?S CUT. You won?t want to miss it!

Airs on the KJP YouTube channel, Wednesday at 4PM/JST, 8AM/BST, 12AM/PST.https://t.co/PJQ6iBxsqj#DeathStranding pic.twitter.com/GYxu1IvbgK — KOJIMA PRODUCTIONS (Eng) (@KojiPro2015_EN) September 3, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Vi ricordiamo che Death Stranding Director's Cut sarà disponibile dal 24 settembre su PlayStation 5.