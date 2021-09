Elon Musk promette che Tesla cercherà di costruire 'robot sicuri'

Tesla Bot è stato creato da Elon Musk in modo che possa garantire che l'industria della robotica e il mondo dell'IA siano al sicuro e non causino danni o distruzioni una volta che la tecnologia sarà presente. Molte aziende di robotica hanno già mostrato la loro tecnologia e il numero crescente di startup pone una grande domanda e paura tra molti.

Un fan di Twitter ha chiesto al CEO la sua decisione di realizzare il Tesla Bot, in particolare perché Musk aveva avvertito nei primi anni che l'intelligenza artificiale può essere pericolosa per l'uomo. Il fan aveva presentato una domanda che riporta in sostanza due dichiarazioni o comunque azioni contraddittorie del CEO.

Il CEO di Tesla ha risposto che molte aziende hanno già realizzato robot automatizzati o che utilizzano l'intelligenza artificiale per funzionare, compresi quelli come Boston Dynamics. Nonostante i numerosi concorrenti, il Tesla Bot di Musk non andrebbe contro di loro in termini di tecnologia, caratteristiche o funzioni. Tuttavia, ciò su cui Tesla è certo è che l'aspetto di "sicurezza" del robot umanoide che l'azienda ha mostrato sarà senza precedenti.

The robots are coming anyway, as Boston Dynamics videos clearly show.



I will not be able to ensure that robots made by other companies are safe, but I can try my best to do so at Tesla. — Elon Musk (@elonmusk) September 2, 2021

Il miliardario ha affermato che non può garantire che la tecnologia e la creazione di altre società siano sicure e può solo promettere che il Tesla Bot sarà quello "più sicuro" tra tutti.

