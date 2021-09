FIFA 22 un imperdibile video gameplay con una prima vera partita tra pro-player

Manca ancora poco meno di un mese all'uscita di FIFA 22: dopo il trailer ufficiale pubblicato a luglio da EA Sports, i fan possono godersi ora un primo vero gameplay di un match tra due professionisti di eSport, per mostrare come sarà il gioco sulle console next-gen.

Grazie all'introduzione della nuova tecnologia HyperMotion, il gameplay è migliorato in termini di grafica, reattività e realismo. Per EA Sports quindi si tratta di un cambiamento radicale, che può essere appunto visionato con questo nuovo video gameplay. La partita si è svolta il 2 settembre su FIFA 22, con Tekkz, giocatore FIFA per Fnatic e Tom, un altro giocatore FIFA che gioca con gli Hashatg United.

Dal video che potete visionare in seguito, notiamo come i passaggi siano molto più fluidi e precisi, sensazione che è stata poi confermata anche dai due giocatori professionisti. Questa partita ha dato ai fan l'opportunità di ottenere maggiori informazioni sul gameplay: a ciò si aggiunge quello che EA Sports ha condiviso in queste settimane, come le modifiche sostanziali alla modalità Carriera. Ad ogni modo, non vi diciamo chi ha vinto il match, potete scoprirlo di seguito.

Vi ricordiamo che FIFA 22 sarà disponibile dal 1° ottobre su PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 e PlayStation 5.

Fonte: GameRant