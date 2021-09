Fortnite, l'evento a tema UFO 'Operazione: Cieli di fuoco' segnerà la fine del Capitolo 2

Fortnite ha annunciato il suo prossimo evento dal vivo, Operazione: Cieli di fuoco, che fungerà da evento finale del Capitolo 2. "Ora che la Nave madre ha preso di mira la base segreta dell'Ordine Immaginario a Podere Pannocchia, Slone ha escogitato un piano per mettere fine all'Invasione una volta per tutte. Hai risposto alle sue chiamate, hai lavorato come agente sotto copertura per l'OI...ora è il momento di infiltrarti nell'Ultima Realtà e porre fine all'occupazione aliena" si legge nella descrizione.

Operazione: Cieli di fuoco, l'evento che terminerà il Capitolo 2 - Stagione 7 di Fortnite, avrà luogo alle 22:00 del 12 settembre. I giocatori dovranno entrare in una squadra d'assalto e intrufolarsi così a bordo della Nave madre per consegnare agli Alieni invasori l'ultimo messaggio dell'OI.

La playlist dell'evento Operazione: Cieli di fuoco sarà disponibile 30 minuti prima dell'inizio per consentire ai giocatori di gettarsi nella mischia e prenotare il proprio posto nella missione. Potete partecipare all'evento con una lobby completa di 16 amici: inoltre per prepararvi al meglio, i distributori automatici e gli abitanti dell'Isola hanno abbassato i prezzi di merci e servizi.

Mancano pochi giorni alla fine della Stagione e all'inizio dell'evento, pertanto preparatevi al meglio!

Fonte: Epic Games e Eurogamer