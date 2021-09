Ghost of Tsushima: Legends standalone è ora disponibile. Un trailer per la modalità Rivals

La versione standalone Ghost of Tsushima: Legends di Sucker Punch Productions è disponibile per PS4 e PS5. Costa $19,99 e fornisce l'accesso alla sola componente multiplayer con il cross-platform play e la cross-progression.

Tuttavia, la versione riceverà anche una nuova modalità chiamata Rivals.

Rivals è simile alla modalità Gambit di Destiny 2 con due squadre di due giocatori che competono l'una contro l'altra per uccidere i nemici guidati dall'IA. Magatama può essere raccolto dai nemici uccisi per sbloccare maledizioni che possono ostacolare i progressi dell'altra squadra. Raccoglietene abbastanza e potrete iniziare Last Stand, un'ultima ondata contro nemici più difficili. Vince la prima squadra che completa l'ondata finale.

Insieme a Rivals, l'aggiornamento aggiunge un nuovo Gear Mastery System. Ciò consente di completare le Mastery Challenges per aggiornare l'equipaggiamento e sbloccare un secondo slot perk, nuove abilità e nuove tecniche. Dal 10 settembre al 1 ottobre, verranno aggiunti gratuitamente nuovi contenuti come una versione più dura di Trials of Iyo, una nuova mappa Rivals, nuove mappe Survival e altro ancora.

Ghost of Tsushima: Legends è incluso nel gioco base e non richiede l'edizione Director's Cut. Coloro che acquistano la versione standalone possono eseguire l'upgrade alla Director's Cut per $40 su PS4 e per $50 su PS5.

Fonte: Gamingbolt.