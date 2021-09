Ghost of Tsushima: le volpi sono state aggiornate per essere ancora più adorabili

Ghost of Tsushima ha avuto molto successo, grazie al suo gameplay aperto un po' a tutti e una ricostruzione del Giappone meravigliosa. Un elemento però forse ha spiccato tra tutti: le volpi. Questi canidi, sono infatti importanti per accompagnare il giocatore verso i Santuari Inari, meritando così tutta la nostra gratitudine.

A recent update for Ghost of Tsushima added unique fox animations. Now the foxes happily tap their feet in anticipation of pets, and players can also enjoy brand-new belly rubs. pic.twitter.com/eRTim9gvsd — Can You Pet the Dog? (@CanYouPetTheDog) September 3, 2021

Adesso però sono state aggiornate, sia per il gioco base che per l'espansione Iki Island, divenendo davvero irresistibili, facendo addirittura il tip-tap dopo una carezza. Ci sono ovviamente altri animali da poter coccolare ma nulla può battere una volpe così ben realizzata tanto da sognare di portarsela a casa.

Fonte: Gamespot