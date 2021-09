GTA 3 e GTA Vice City: Take-Two fa causa al gruppo che ha creato il reverse engineering

Take-Two ha portato in tribunale i creatori del reverse engineering di GTA 3 e GTA Vice City: secondo la legge americana, il reverse engineering è generalmente legale. Per ridurre problemi con la legge, gli sviluppatori hanno evitato di utilizzare qualsiasi codice sorgente trapelato e risorse protette da copyright come musica, dialoghi e immagini. Per poter utilizzare queste risorse i giocatori devono possedere il gioco originale.

Tuttavia Take-Two ha portato avanti la causa, sostenendo che gli sviluppatori hanno "cercato illegalmente di copiare, adattare e distribuire al pubblico il codice sorgente in violazione dei due titoli classici: Grand Theft Auto 3 e Grand Theft Auto Vice City". Take-Two sostiene inoltre che gli sviluppatori sono "ben consapevoli di non possedere il diritto di copiare, adattare o distribuire il codice sorgente GTA derivato, o gli elementi audiovisivi dei giochi e che ciò costituisce violazione del copyright".

La causa rivela anche che il publisher ha tentato di rimuovere il progetto da GitHub e sostiene che i suoi sviluppatori "hanno consapevolmente presentato contro notifiche in malafede, che hanno travisato materialmente la legalità dei loro contenuti".

Molti sospettano che questa presa di posizione da parte di Take-Two indichi che l'editore ha in programma di sviluppare versioni rimasterizzate di vecchi titoli GTA e tra questi potrebbero esserci proprio GTA 3 e GTA Vice City.

Fonte: Wccftech