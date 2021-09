GTA VI e GTA V per PS5 al PlayStation Showcase? Un insider dice no

Un insider ha affermato che non vedremo GTA 6 prima del 2023. Questa voce proviene dall'insider di giochi Tom Henderson, che in precedenza ha fatto trapelare informazioni su Battlefield 2042 e ha abbozzato un'immagine della concept art di GTA 6.

Tom Henderson ha discusso di GTA 6 in un episodio del podcast "Gold Gold". Circa un'ora dopo l'inizio del podcast, è stata presentata la presunta trilogia di GTA, a cui Henderson ha affermato che sarebbe stata lanciata nel 2022. Il podcast ha quindi accettato alcune domande inviate dagli ascoltatori e la prima era se Tom si aspettava di vedere un annuncio per GTA 6 nel 2022. Ha risposto: "Ne dubito. Penso che sia il 2023. Sembra che avremo GTA 5 (la versione next-gen) quest'anno, poi l'anno prossimo avremo un annuncio per la trilogia e un lancio per la trilogia. Quindi mi aspetterei il 2023, avremmo la rivelazione di GTA 6 e poi come ho appena detto, non mi sorprenderebbe se ottenessimo un qualche tipo di rinvio. Il 2025 sembra un anno probabile".

Tom Henderson ha anche discusso dell'imminente PlayStation Showcase che si terrà alla fine di questo mese, in cui ha affermato che gli spettatori non dovrebbero aspettarsi di vedere GTA 5 next-gen e nemmeno GTA 6 all'evento. Ciò sembra particolarmente strano considerando che la versione di GTA 5 è stata legata alla PS5 e non è stata ancora presentata, nonostante manchino pochi mesi al lancio. Qui di seguito potete dare uno sguardo al video: la discussione su GTA inizia dopo la prima ora.

Ad ogni modo non ci resta che attendere il PlayStation Showcase che si terrà il 9 settembre alle 22: Hermen Hulst di PlayStation Studios ha affermato che verranno mostrate "tante cose interessanti".