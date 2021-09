Horizon Forbidden West svela il minigioco 'Batosta Meccanica'

Horizon Forbidden West per PS4 e PS5 ha aperto i pre-order e, dopo gli annunci relativi alle varie edizioni del gioco, Guerrilla ha svelato un minigioco con cui potrete cimentarvi nel corso dell'avventura.

Il minigioco in questione è noto in inglese come Strike, mentre in italiano si chiama 'Batosta Meccanica'. Fondamentalmente, si tratta della versione di Guerrilla di Gwent, il gioco visto in The Witcher.

'Batosta Meccanica', o Strike, è descritto brevemente su PS Blog: "Strike è il gioco da tavolo giocato dagli abitanti del mondo di Horizon. Si gioca con pezzi di legno intagliato e metallo a forma di macchine. Aloy verrà introdotta a Strike in Horizon Forbidden West e potrà sfidare molti NPC diversi a una partita".

Guerrilla non ha fornito ulteriori dettagli in merito, ma si presume che ci saranno dinamiche simili a Gwent. Ad esempio, nel caso di Horizon, probabilmente dovremo cercare delle pedine più potenti e rare da usare nelle partite, come per le carte di Gwent.

Horizon Forbidden West sarà disponibile su PS5 e PS4 il 18 febbraio 2022.

Fonte: PSBlog.