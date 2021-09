Jet Set Radio, l'art director Ryuta Ueda dopo nove anni torna di nuovo a lavorare per SEGA

I ritorni non sono così frequenti nell'industria giapponese, ma quello di Ryuta Ueda potrebbe benissimo scatenare qualche speranza tra i nostalgici di SEGA. Dopo nove anni in Yahoo Japan, il direttore artistico e direttore Ruyta Ueda è di nuovo un dipendente di SEGA.

La notizia è circolata solo di recente anche se Ryuta Ueda ha fatto l'annuncio all'inizio di maggio sul suo profilo Facebook. "Ho deciso di lasciare Yahoo Japan e tornare alla mia vecchia azienda, SEGA. Sono molto grato a tutte le persone che ho incontrato e a tutte le lezioni che ho imparato attraverso i miei vari progetti in Yahoo. D'ora in poi, mi concentrerò sul game design di nuovo. Non solo sento l'eccitazione del creatore, ma sorrido anche un po' al pensiero di rivedere vecchi amici e incontrare nuove persone. Spero di poter dimostrare le esperienze che ho acquisito", ha scritto.

La sua carriera è iniziata come artista nel franchise di Panzer Dragoon tra il 1996 e il 2000, poi come direttore artistico e character artist per Jet Set Radio e Jet Set Radio Future. Due anni dopo, lo troviamo come director su un'altra nuova licenza chiamata Yakuza. Ryuta Ueda dirigerà i primi due episodi di questa serie che da allora ha fatto molta strada.

Ironia della sorte, il suo ritorno in SEGA arriva con l'annuncio della partenza dello storico producer Toshihiro Nagoshi. Ora non ci resta che vedere quali giochi passeranno sotto il suo occhio creativo.

Fonte: VGC