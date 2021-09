Marvel's Midnight Suns piace a Game Informer: la prima prova è molto positiva

Durante l'Opening Night Live tenutosi pochi giorni fa, è stato annunciato Marvel's Midnight Suns, un RPG tattico dei creatori di X-COM. Dal suo annuncio abbiamo potuto dare uno sguardo ad alcuni dettagli, tra cui la campagna, i vari eroi con cui potremo legare e a molto altro.

Ora, Game Informer attraverso un video ha condiviso una prima impressione sul gioco tanto atteso che risulta essere molto positiva. I giornalisti apprezzano il fatto di aver introdotto un sistema di carte, anche se all'inizio erano abbastanza scettici: tuttavia sembra che questo sistema implementato funzioni molto bene.

Per quanto riguarda il combattimento, il gioco si discosta da X-COM in quanto qui non server pianificare una strategia vincente in base ai nemici. In questo caso ci troviamo davanti a dei supereroi pertanto eliminare i nemici sarà più "facile" rispetto alla serie X-COM. Senza ulteriori indugi vi lasciamo alla visione di questo video.

Vi ricordiamo che Marvel's Midnight Suns sarà disponibile a marzo del prossimo anno su PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5 e Nintendo Switch.