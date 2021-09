Metal Gear Solid, il capolavoro di Hideo Kojima compie 23 anni

Sono passati ormai 23 anni dall'uscita del rivoluzionario e originale Metal Gear Solid: correva l'anno 1998, ed esattamente il 3 settembre quando Hideo Kojima pubblicò su PSOne il suo capolavoro.

Lo sviluppo di Metal Gear Solid iniziò nel 1995 e la sua pubblicazione era inizialmente prevista su console 3DO Interactive Multiplayer, ma venne successivamente spostata su PlayStation. Il gioco venne presentato per la prima volta al Tokyo Game Show del 1996 e in seguito all'Electronic Entertainment Expo del 1997. Hideo Kojima prese sotto il proprio controllo quasi ogni aspetto dello sviluppo, donando al gioco un'alta carica autoriale che avrebbe definito anche i suoi giochi successivi.

Metal Gear Solid è stato acclamato dalla critica per la sua modalità di gioco, la trama matura e ricca di colpi scena e la notevole qualità grafica e sonora, ed è considerato una delle migliori e più importanti opere della storia dei videogiochi, contribuendo a diffondere e innovare il genere del videogioco stealth. Ora sappiamo che è in lavorazione un lungometraggio, segno che l'amore per questo franchise è destinato a continuare anche a distanza di anni.

Metal Gear Solid. Originally released on the Sony @PlayStation system by the creative genius @Kojima_Hideo on September 3, 1998 in Japan. This masterpiece forever changed storytelling and stealth action in video games as we know it.

23 years! ???#????? #MetalGearSolid pic.twitter.com/KMi3EqpjD8 — Metal Gear Solid MGN (@MGSMGN) September 3, 2021

Avete qualche particolare ricordo legato a Metal Gear Solid? Fatecelo sapere nei commenti.