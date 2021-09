Xbox: Microsoft al lavoro per testare il supporto delle app Android?

Windows 11 arriverà presto su PC con molti miglioramenti, ad eccezione del supporto per le app Android. Infatti, sebbene annunciato lo scorso giugno, Microsoft ha annunciato che il lancio di questa funzionalità arriverà nel 2022. Sarà riservato ai PC? Non solo, perché sembra che anche le console Xbox supporteranno questa funzionalità.

E' stata individuata una nuova pagina sul Microsoft Store che presenta l'applicazione "Windows Subsystem for Android". Tuttavia se installato per adesso non è possibile aprire le app Android, in quanto ci sarà solo una schermata di avvio. Ma perché si pensa che arrivi anche su Xbox? E' presto detto.

Dando uno sguardo alle specifiche necessarie per installare questa app nel foglio di panoramica c'è un piccolo particolare, ovvero che tra i requisiti si legge: avere Windows 11 versione 22000 o successiva OPPURE Xbox One, processore ARM64 o x64 e almeno 8 GB di RAM. Sembra abbastanza sorprendente vedere che Xbox sia menzionata poiché Microsoft non ha assolutamente rivelato alcun piano per portare app e giochi Android sulla sua console.

Sarà quindi nel programma o si tratta solamente di un errore? Non ci resta che attendere notizie da Microsoft a riguardo.

Fonte: Eurogamer